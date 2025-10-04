Clausura Profepa camino ilegal en Laguna de Catazajá

Más de tres mil metros cuadrados de la Laguna de Catazajá resultaron con graves afectaciones a causa de la construcción de un camino realizado ilegalmente, ante esto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) procedió a clausurar esta obra.

De acuerdo a la dependencia federal, se informó que la construcción de este camino de más de 200 metros de longitud fue rellenado con tierra, grava y piedra, además se localizaron alcantarillas dentro de la laguna.

Conexión

Las obras realizadas con maquinaria pesada buscaban conectar a dos comunidades cercanas, sin embargo, no se contaba con la autorización por parte de las autoridades, por ello la Profepa ejecutó la medida de clausura temporal total.

Estas acciones, dijeron, representa una grave afectación al sistema lagunar por lo que se presentarán denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contras los responsables quienes se encuentran identificados.

“Lo que estaban haciendo era rellenar la laguna para hacer un cruce pero esto mata todo el sistema lagunar, todo lo que hay porque de un lado lo dejan con agua y del otro sin nada o en el peor de los casos ambos lados secos”, explicó Jorge Zapata, delegado de la Profepa en Chiapas.

Recorridos

Los recorridos de vigilancia y verificación por parte de la autoridad ambiental continuarán para evitar que estas prácticas ilegales que afectan al ecosistema continúen y así salvaguardar la Laguna de Catazajá.