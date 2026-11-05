Clausura Profepa descargas de aguas residuales

La descarga de aguas residuales sin tratar hacia un arroyo que desemboca en la Zona Sujeta a Conservación Ecológica Estatal La Ciénega fue clausurado temporalmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); este punto está a cargo del Comité de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (Coapam), en Comitán de Domínguez.

La medida se tomó luego de una inspección realizada el pasado 22 de octubre, derivada de una denuncia ciudadana que alertó sobre la posible llegada de aguas residuales al área natural protegida.

Contaminación

Durante el recorrido, personal de la dependencia encontró un pozo de visita con agua de olor y turbiedad característicos de descargas domésticas. Además, con información proporcionada por trabajadores del Coapam, se identificó que el líquido era conducido por un canal pluvial de terracería.

De acuerdo con la Profepa, el recorrido del agua abarcaba aproximadamente 500 metros hasta llegar a un arroyo sin nombre, conectado con La Ciénega. Esta situación representa un riesgo de contaminación para el suelo y los cuerpos de agua de la zona.

Ante los hechos, la dependencia impuso la clausura temporal parcial del punto de descarga y estableció medidas de urgente aplicación para atender la problemática.

Entre las acciones solicitadas al Coapam se encuentran: Realizar las obras de ingeniería necesarias para garantizar la conducción adecuada de las aguas residuales, así como sanear el suelo natural en las áreas cercanas al sitio donde se detectó la descarga.

La Profepa informó que continuará con el procedimiento administrativo y verificará que se cumplan las medidas establecidas dentro de los plazos correspondientes.