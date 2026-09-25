Clausura Profepa lavado de camiones pecuarios

Aguas residuales del lavado de vehículos que transportan pollo y puerco se vertían directamente al suelo, sin tratamiento ni permiso; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal y parcial al lavado de Camiones Pecuarios “Bonanza”, en el municipio de La Trinitaria.

La inspección ocurrió el 18 de septiembre, personal de la dependencia acudió al sitio después de una denuncia popular recibida a través de su portal; en ella señalaban las condiciones del lavado y la falta de infraestructura y equipo para realizar esa actividad.

En la visita, los inspectores confirmaron que el establecimiento generaba descargas de aguas residuales que iban al suelo.

No había manejo adecuado, tratamiento ni aprobación de la autoridad competente. Esa situación podía contaminar el suelo y generar riesgos ambientales.

Por ello, la Profepa impuso la clausura temporal parcial como medida de seguridad. El objetivo es evitar que continúen las descargas que puedan dañar el entorno.

También estableció medidas de urgente aplicación para atender las condiciones detectadas y reducir los riesgos.

La dependencia informó que integrará el expediente correspondiente y continuará con el procedimiento administrativo. Además, dará seguimiento al cumplimiento de las medidas de urgente aplicación dictadas durante la inspección.

Caso abierto

La Profepa no precisó el volumen de las descargas ni el tiempo que operó el establecimiento sin permiso. Tampoco detalló si habrá sanciones económicas. El caso queda abierto hasta que concluya el procedimiento administrativo.

Las aguas residuales del lavado de camiones pecuarios llevan materia orgánica, heces, sangre, grasas, detergentes y microorganismos fecales. Al verterse al suelo se infiltran, alteran el terreno y pueden alcanzar mantos freáticos o arroyos. Si llegan a pozos, cultivos o viviendas cercanas, aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales.