Clausura Profepa obras irregulares

La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) clausuró en las últimas horas diversas obras y espacios que operaban de manera irregular en los municipios de Pijijiapan, San Cristóbal de Las Casas y Las Rosas, al detectarse afectaciones ambientales y violaciones a la normatividad vigente.

En el municipio de Pijijiapan, la dependencia federal impuso la clausura temporal total de obras realizadas en la playa El Zapotal, donde particulares construyeron muros, una rotonda y vialidades con material hidráulico dentro de la Zona Federal Marítima Terrestre y en terrenos ganados al mar, sin contar con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental.

Medidas

La Profepa informó que la medida fue aplicada "para evitar mayores daños al ecosistema costero" y advirtió que continuarán las inspecciones en zonas aledañas, con el fin de imponer sanciones y clausuras a quienes violen la ley. Asimismo, señaló que los responsables de dichas obras deberán responder ante las autoridades competentes.

San Cristóbal

En otro operativo, personal de la Profepa clausuró un predio y aseguró maquinaria localizada dentro del Área Natural Protegida (ANP) Humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia, en San Cristóbal de Las Casas, debido a que los posesionarios no pudieron acreditar los permisos correspondientes.

La dependencia estableció que en el lugar se realizaron actividades de cambio de uso de suelo, por lo que se procedió a sancionar a los responsables conforme a la legislación ambiental.

Inspecciones

En el municipio de Las Rosas, tras inspeccionar el sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos, la Profepa detectó diversas irregularidades que representan un riesgo ambiental, motivo por el cual procedió a la clausura del basurero a cielo abierto.

Entre las anomalías detectadas se encuentran la infiltración de lixiviados al suelo, la falta de infraestructura adecuada y el incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Ante esta situación, se impuso la clausura temporal parcial del sitio y se recomendaron medidas urgentes y correctivas al Ayuntamiento local para minimizar los impactos al medio ambiente.

La Profepa puntualizó que en todos los casos las acciones tienen como objetivo la protección de los recursos naturales y la salud de la población.