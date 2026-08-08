Clausura Verano de Ciencia y Diversión 2026

Con entusiasmo y la satisfacción de haber cumplido el objetivo de acercar la ciencia de manera divertida a las nuevas generaciones, se llevó a cabo la clausura del Verano de Ciencia y Diversión 2026 del Planetario Tuxtla, en el que participaron 65 niñas y niños de entre 6 y 12 años de edad.

Durante la clausura, el director general de la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), Jovani Salazar, destacó que este curso de verano cumplió y superó las expectativas, al tiempo que reconoció la responsabilidad que representa atender a las niñas y niños.

Mensaje

“Para nosotros, como parte fundamental de este gobierno, nos dio mucho gusto haber superado las expectativas. Las niñas y los niños tienen un alto grado de responsabilidad, y por eso cuidamos todos los protocolos para que pudieran estar en este espacio, que es de ustedes y que, sobre todo, se sostiene con sus impuestos”, señaló.

Durante esta experiencia, las y los participantes tuvieron la oportunidad de aprender, experimentar y descubrir distintos aspectos de la ciencia y el universo a través de actividades lúdicas y educativas, en un ambiente seguro y de convivencia.

En su último día de actividades desarrollaron el decorado y lanzamiento de cohetes, la elaboración de una manualidad del sistema solar, el Taller de Lentes en 3D o gafas anaglíficas, así como pláticas didácticas sobre el universo.

Prevención

También se realizaron actividades de prevención y primeros auxilios con la participación de la Cruz Roja y el Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, además del Taller de Luminiscencia y Pintura Fluorescente, que permitió a las niñas y niños explorar la ciencia desde una perspectiva creativa.

En este esfuerzo participaron estudiantes de las carreras de Turismo y Pedagogía de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) quienes brindaron su apoyo a través del servicio social y colaboraron en la preparación y desarrollo de las actividades.

Con esta clausura, el Planetario Tuxtla continuará generando espacios de divulgación científica que despierten la curiosidad, la imaginación y el interés por la ciencia entre las nuevas generaciones.