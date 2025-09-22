Clausurados ocho bares en Altamirano

Ocho bares de Altamirano fueron clausurados durante un operativo sorpresa que se efectuó este fin de semana por autoridades del sector Salud de la región, así como de elementos de Seguridad.

La acción se realizó en distintos puntos del municipio de Altamirano, luego de las constantes denuncias de la ciudadanía sobre la venta clandestina de bebidas alcohólicas, por lo que procedieron a la colocación de los respectivos sellos de clausura.

No cumplen normas

Autoridades reportaron que los establecimientos fueron suspendidos al no cumplir con las normas que establece la ley.

Detallaron que esta actividad surge como parte de las acciones acordadas en las meses de seguridad que se realizan.

En estas reuniones participan instituciones de los tres órdenes de gobierno: Guardia Nacional (GN) y Estatal, Ejército Mexicano (Ejército), así como personal del Ministerio Público (MP), entre otras corporaciones policíacas.

Los establecimientos fueron clausurados por operar sin ningún tipo de documentación que avalara su funcionamiento, ni permisos de venta de alcohol. El operativo concluyó sin incidentes.

Se dio a conocer que estas acciones continuarán en los próximos días para evitar que los menores de edad resulten afectados por estos negocios