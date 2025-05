Clausuran 7 plantas extractoras de aceite

En las últimas semanas cinco de las siete plantas extractoras de aceite de palma que están establecidas en los municipios de la Costa-Soconusco fueron clausuradas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por irregularidades diversas, pero con la incidencia de contaminación ambiental.

Las plantas extractoras clausuradas por la Profepa están establecidas en los municipios de Acapetahua, Mapastepec y Villa Comaltitlán, entre estas se encuentra: Oleopalma, Seopalma, Cooperativa Unión de Palmicultores de la Costa de Chiapas, Pakal Consultores en Agronegocios del Sureste y la Aceitera Chiapaneca La Palma Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada.

De acuerdo con la Profepa, las plantas de extracción de aceite de palma clausuradas no cuentan con permiso de descarga de aguas residuales, no tienen especificaciones técnicas del sistema de tratamiento, carecen de informes de monitoreo, no cuentan con medidores y puntos de muestreo y hay infiltración de aguas residuales no tratadas al suelo natural y terrenos aledaños.

Asimismo, las aguas residuales industriales generadas por el proceso de extracción no están recibiendo el tratamiento adecuado, lo que ha provocado su infiltración y vertido al suelo natural, bajo la laguna de oxidación y en terrenos aledaños.

La dependencia federal informó que darán seguimiento técnico y jurídico al cumplimiento de las medidas impuestas y realizará la integración del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y sanciones conforme a la legislación ambiental vigente.