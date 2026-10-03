Clausuran basurero clandestino en Tapachula

La Procuraduría Ambiental del Estado y el Ayuntamiento de Tapachula procedieron a la clausura de un basurero clandestino a cielo abierto, el cual genera una severa contaminación.

El hecho ocurrió en el tramo carretero hacia el ejido 20 de Noviembre, en donde se instalaron mantas en la entrada principal del predio y se abrió una carpeta de investigación.

De acuerdo con la dependencia estatal, tras denuncias ciudadanas se realizó un recorrido de vigilancia con la participación de elementos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y de Seguridad Pública Municipal, detectándose el sitio utilizado como “tiradero clandestino de residuos a cielo abierto”.

Acciones

“Ante las irregularidades detectadas y con el objetivo de prevenir la continuidad de la contaminación y evitar mayores afectaciones al medio ambiente, se impuso como medida de seguridad la clausura total del predio, sin perjuicio de las acciones que correspondan para determinar las responsabilidades derivadas de los hechos”, sostuvo.

Explicó que se continuarán realizando acciones para prevenir y combatir las actividades que puedan provocar daños ambientales, con lo que se protegen los recursos naturales y el entorno.

Esta es la primera clausura de un basurero clandestino en Tapachula.