Clausuran basurero de Palenque

Por no contar con medidas de control, ni una infraestructura requerida para evitar la contaminación del suelo y de los cuerpos de agua cercanos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal y parcial el basurero administrado por el ayuntamiento de Palenque, Chiapas.

Operativo

Tras acudir al lugar, el personal de Profepa constató el manejo inadecuado de los residuos sólidos urbanos, así como el riesgo ambiental asociado a la infiltración de lixiviados y la ausencia de infraestructura básica para su control.

La medida de seguridad se tomó luego de una inspección realizada el 3 de diciembre en el terreno ubicado en el kilómetro 11.5 de la carretera Palenque–La Libertad, tras una denuncia.

También se documentó la presencia de fauna nociva y la dispersión de líquidos contaminantes que infiltran en el suelo sin barrera alguna, lo que representa un peligro en la salud de los habitantes de la localidad Filadelfia, cercana al sitio.

Medidas

Como medidas de urgente aplicación, se ordenó acomodar, compactar y cubrir los residuos con material pétreo, establecer un solo frente de tiro y elaborar un estudio de caracterización de los desechos.

Adicionalmente, se impuso al municipio un Plan de Regularización con un plazo máximo de tres meses para el saneamiento, y doce meses para la clausura definitiva de las áreas actuales.

Dicho plan exige la construcción de una celda con geomembrana y sistemas de captación de lixiviados y biogás, conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003.

La Profepa realizará un seguimiento permanente mediante visitas de inspección y verificaciones técnicas para garantizar la mitigación de los riesgos y el cumplimiento del plan.