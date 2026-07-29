Clausuran basurero en Sabanilla

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso la clausura temporal parcial del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del municipio de Sabanilla, luego de detectar diversas irregularidades que representan un riesgo para el medio ambiente y contravienen la normatividad vigente.

Durante una visita de inspección, personal de la dependencia verificó el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y, en su caso, residuos peligrosos.

Como resultado, constató que el relleno sanitario incumple con lo establecido en la NOM-083-SEMARNAT-2003, que regula la selección, diseño, construcción, operación, monitoreo y clausura de los sitios de disposición final.

Otro de los factores que agravan la situación, explicó es la ubicación del sitio, localizado aproximadamente a 30 metros del arroyo Monogil y a 530 metros del río Sabanilla, lo que podría favorecer el arrastre de contaminantes hacia estos cuerpos de agua.

Ante estas condiciones, la autoridad ambiental determinó la clausura temporal parcial de las lagunas del sitio de disposición final, al considerar que existe un riesgo de afectación al ambiente derivado del manejo inadecuado de los residuos y de la posible generación de lixiviados.

Como parte del procedimiento administrativo, la Profepa ordenó al Ayuntamiento de Sabanilla tres medidas de urgente aplicación y cuatro medidas correctivas, con el propósito de reducir los riesgos ambientales, corregir las deficiencias detectadas y garantizar un manejo adecuado de los residuos sólidos.