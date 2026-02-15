Clausuran basurero municipal en Carranza

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo la clausura del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial del municipio de Venustiano Carranza en Chiapas, luego de constatar múltiples incumplimientos a la normatividad ambiental vigente.

Durante una supervisión al espacio, administrado por el Honorable Ayuntamiento Municipal de Venustiano Carranza, personal de la Profepa verificó que el sitio carecía de una celda de disposición final con barrera geológica natural o equivalente, requisito indispensable para evitar la contaminación del suelo y los mantos acuíferos.

Sin manual de operación

Asimismo, se detectó la inexistencia de un manual de operación, documento en el que deben establecerse los controles de acceso de personal, vehículos y materiales, así como la prohibición expresa del ingreso de residuos peligrosos, radiactivos o no permitidos.

Tampoco se presentó un método de registro del tipo y cantidad de residuos ingresados, ni un cronograma formal de operación.

La autoridad ambiental señaló que el sitio no contaba con programas específicos de control de calidad, mantenimiento y monitoreo ambiental, particularmente en lo relacionado con biogás, lixiviados y acuíferos, lo que representa un riesgo significativo para el entorno y la salud pública.

Seguridad

De igual forma, se constató la ausencia de dispositivos de seguridad y planes de contingencia para atender emergencias como incendios, explosiones, sismos o fenómenos meteorológicos extremos, así como procedimientos adecuados para el manejo de lixiviados y sustancias reactivas, explosivas o inflamables.

Ante estas irregularidades y el incumplimiento de la normatividad ambiental en materia de residuos sólidos urbanos, especialmente de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, la Profepa determinó la clausura del sitio, a fin de prevenir mayores daños al medio ambiente y garantizar el manejo adecuado de los residuos en el municipio.