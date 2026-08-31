Clausuran Campamento de Formación Política

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la clausura del 4.º Campamento Nacional de Formación Política para Jóvenes de Morena, realizado en el municipio de Palenque, donde participaron juventudes de Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Durante el encuentro, reconoció su talento, entusiasmo y firme convicción de contribuir a la transformación de sus entidades y del país.

En este marco, el mandatario agradeció a la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Carolina Rangel Gracida, y al secretario de Jóvenes del CEN de Morena, Aarón Enríquez García, por la invitación a este campamento, que promueve la formación de nuevas generaciones comprometidas con la patria, la defensa de la soberanía y su participación en la vida pública de México. Asimismo, exhortó a las y los jóvenes a luchar por sus sueños y ejercer la política con humanismo y vocación de servicio.

Reflexiones

“Abanderen causas, no aspiraciones personales, que pueden ser legítimas, pero la causa está por encima de todo. Eso es lo que privilegiamos en Morena: el humanismo. Cuando lleguen a cargos públicos, no olviden tres cosas: se gobierna y se representa a personas; hay que actuar siempre con la ley en la mano, y el poder tiene fecha de caducidad, es temporal y no es herencia absoluta. Les dejo estas reflexiones para que juntos construyamos una mejor patria desde el sur de México”, expresó.

La secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Carolina Rangel Gracida, manifestó el respaldo de la dirigencia nacional al trabajo territorial que se desarrolla en el estado de Chiapas, particularmente en la tarea de impulsar el relevo generacional, al considerar que las juventudes son la esperanza de México.

Trabajo

El secretario de Jóvenes del CEN de Morena, Aarón Enríquez García, señaló que las juventudes han sido pieza fundamental en la construcción de la transformación de la vida pública del país. Adelantó que, como seguimiento a este encuentro, se realizarán 32 campamentos estatales de formación política para jóvenes, con la misión de fortalecer su preparación, ampliar sus conocimientos, recorrer el territorio y contribuir a este proyecto.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, sostuvo que la participación de las nuevas generaciones no solo se refleja en el territorio o en los programas sociales, sino también en la aportación de ideas y en la ocupación de mayores espacios de decisión y representación, así como en la defensa de las causas de la justicia, la democracia y la prosperidad compartida. Las y los convocó a continuar con la construcción de la revolución de las conciencias, hacer frente a la desinformación y actuar con rectitud, sin tomar distancia de la realidad que se vive en el territorio.

En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Mujeres del CEN de Morena, Adriana Grajales Gómez; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; la secretaria general de Gobierno y Mediación del estado de Chiapas, Dulce María Rodríguez Ovando; y la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, entre otras personas invitadas.