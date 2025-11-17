Clausuran cantinas por irregularidades

Cuatro establecimientos con venta de alcohol fueron suspendidos por la autoridad, luego de detectar diversas irregularidades durante un operativo desplegado en distintos puntos de la ciudad de San Cristobal de Las Casas.

En el operativo participaron personal de Servicios Públicos, Ecología, con el acompañamiento de elementos de la Policía Municipal.

La revisión se realizó con el objetivo verificar el cumplimiento de los horarios establecidos y los límites permitidos de emisión de sonido, así como garantizar el orden en zonas habitacionales y comerciales.

Suspensiones

Los establecimientos que fueron suspendidos son: El Agave, en la zona norte; Los Cantaritos, en el barrio Los Pinos; un negocio sin nombre en el barrio María Auxiliadora; y Son Latino, ubicado frente a Merposur.

Las sanciones se aplicaron por incumplimiento a las disposiciones reglamentarias en materia de prestación de servicios y actividades mercantiles.