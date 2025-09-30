Clausuran carnicería por contaminación

Autoridades de la Secretaría de Salud clausuraron la carnicería conocida como “El Jarocho”, ubicada en la esquina de la 18ª. calle Oriente y 11ª. avenida Sur, en la colonia 16 de Septiembre, al sur-oriente de Tapachula.

Los vecinos habían denunciado que desde hace varias semanas se sentían los malos olores, presuntamente debido a la descomposición de la carne que ahí se expendía.

Al lugar acudieron inspectores de la Dirección para al Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris) de la Jurisdicción Sanitaria VII, quienes tras verificar las condiciones insalubres del negocio procedieron a su clausura.

Los colonos señalaron que la peste era insoportable y estaba afectando sus actividades diarias y ponía en riesgo su salud, incluso los automovilistas que pasaban por la zona sentían los olores.

El personal que labora en esa carnicería fue desalojado del inmueble y posteriormente fueron colocados sellos en las cabinas expendedoras y en las cortinas.

Los vecinos advirtieron que no permitirán que se abra el negocio hasta que se garantice la sanidad del lugar y no represente riesgos para la población consumidora y de los habitantes.