Clausuran centro médico; paciente perdió la vida

Un centro médico ubicado en Tuxtla Gutiérrez fue suspendido por parte de personal de la Secretaría de Salud de Chiapas, después de que se reportara el fallecimiento de una paciente a la que se le realizó una cirugía estética.

Esta acción se llevó a cabo, informó la dependencia estatal, por las anomalías que fueron encontradas y que contravienen a la Ley General de Salud

“La paciente de 42 años de edad ingresó al establecimiento de salud para someterse a un procedimiento quirúrgico de cirugía estética consistente en liposucción y lipotransferencia glútea”, describieron.

Agrega la información que “de acuerdo con la nota médica, la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco inminente, secundario a tromboembolia pulmonar, registrado el 20 de agosto a las 10:35 horas; lo que será confirmado mediante el estudio de necropsia correspondiente”.

Verificación

Por esa razón personal técnico fue al centro médico y verificó la documentación sobre el funcionamiento, la prestación del servicio para la cirugía y el expediente de la paciente.

“Derivado de esta visita de verificación, se observó que, conforme a la cédula profesional, el médico tratante no cuenta con acreditación como especialista para realizar cirugías de carácter estético”, detalló el comunicado del Sector Salud.

Después de lo ocurrido, las medidas de seguridad fueron aplicadas y se relacionan con, primero, la suspensión temporal del trabajo y también de los servicios que se brindaban en el quirófano.

“La dependencia estatal reitera que en Chiapas, las acciones de regulación sanitaria son permanentes y los establecimientos de salud tienen conocimiento de ello”, remarcó la Secretaría de Salud.

Finalmente, se indicó que en este caso “se procederá conforme a la normatividad en la materia para evitar la práctica de procedimientos quirúrgicos sin la acreditación correspondiente. La salud y la vida de las y los chiapanecos es prioridad, por lo que se actuará con todo el peso de la ley”.