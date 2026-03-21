Clausuran curso “Policía de Proximidad Turística”

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza su titular, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Subsecretaría Vial Preventiva y de Turismo y la Dirección de la Guardia Estatal de Turismo, llevó a cabo la clausura del curso de capacitación “Policía de Proximidad Turística”, en el Salón Las Nubes del Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez.

En representación del secretario de Seguridad del Pueblo, el acto fue presidido por el subsecretario de Vial Preventiva y de Turismo, comisario, Guillermo López Murúa.

Integrantes

Asimismo, integraron el presídium la diputada, Erika Paola Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, y la directora de la Policía Estatal Turística del estado de Puebla, la comisaria Yesica Samara Rodríguez García.

Esta capacitación fue impartida por personal de la Policía Estatal Turística del estado de Puebla, con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal en materia de atención, proximidad social y servicio orientado al turismo, contribuyendo a brindar una mejor experiencia a visitantes y a la ciudadanía.

En esta jornada formativa participaron elementos de la Guardia Estatal de Turismo, integrantes del gremio hotelero, guías de turistas, policías municipales comisionados en el área de turismo y prestadores de servicios, consolidando así un esfuerzo interinstitucional para fortalecer la seguridad y atención turística en la entidad.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso con esta Nueva ERA de continuar impulsando acciones de profesionalización que fortalezcan la proximidad social, la confianza ciudadana y la seguridad en los destinos turísticos de Chiapas.