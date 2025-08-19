Clausuran cursos de verano en Tonalá

Con gran éxito se realizó la clausura de los cursos de verano, en una jornada llena de emociones, aprendizajes y convivencia familiar, así lo informaron las autoridades organizadoras de estás actividades.

Niñas y niños participantes ofrecieron presentaciones de baile, canto y demostraciones de lo aprendido durante el curso, ante la presencia de padres de familia y público asistente, quienes reconocieron el esfuerzo y entusiasmo de los pequeños.

Agradecimientos

por su parte los organizadores de los cursos felicitaron a los niños por su dedicación y alegría, agradeciendo también a los maestros por su entrega, y a los padres por confiar en este programa que fortalece el desarrollo integral de la niñez.

Las autoridades de educación resaltaron que estos cursos promueven los valores, así como actividades lúdicas, culturales y deportivas que fortalecen el tejido social y contribuyen al desarrollo armónico del municipio de Tonalá.