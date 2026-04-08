Clausuran dos juegos mecánicos en SCLC

Autoridades de Protección Civil (PC) suspendieron dos atracciones tras detectar fallas durante una inspección nocturna en San Cristóbal de Las Casas; destacando el reforzamiento de medidas en el recinto ferial.

La inspección se dio en las instalaciones de la Feria de la Primavera y de la Paz 2026, en su edición número 156.

De acuerdo con el reporte oficial, la inspección abarcó la totalidad de las atracciones instaladas en el recinto.

Como resultado, dos juegos fueron suspendidos y asegurados con sellos de clausura y cinta preventiva, restringiendo el acceso al público hasta que cumplan con las condiciones necesarias para operar de manera segura.

Además, uno de los juegos presentó una falla parcial en su estructura de techado, mientras que el segundo fue detenido debido a que requiere un mayor espacio de operación, lo que representa un riesgo potencial para los asistentes.

Las autoridades detallaron que, para su reapertura, ambos juegos deberán ser evaluados de nueva cuenta por personal especializado, una vez que los propietarios realicen las correcciones correspondientes.

Asimismo, se indicó que se llevarán a cabo labores de reacomodo y reforzamiento de las atracciones dentro del parque ferial.

Protocolos de seguridad

Durante el recorrido, también se exhortó a los encargados a cumplir estrictamente con los protocolos de seguridad establecidos para garantizar la integridad de los visitantes.

Aunque las actividades de la feria continúan con normalidad, habitantes señalaron que algunos asistentes han optado por evitar los juegos mecánicos ante el temor de posibles accidentes.

En tanto, elementos de seguridad mantienen vigilancia en la zona donde se ubican las atracciones clausuradas, con el fin de evitar el acceso y prevenir incidentes.

Autoridades no descartaron implementar medidas adicionales para reforzar la seguridad en este tipo de eventos masivos.