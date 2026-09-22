Clausuran dos predios por daños a áreas naturales

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) clausuraron temporalmente dos predios en Chiapas, luego de detectar afectaciones ambientales dentro de Áreas Naturales Protegidas (ANP).

Las autoridades realizaron dos inspecciones en materia de impacto ambiental, en seguimiento a una solicitud de peritaje de la Fiscalía General de la República (FGR). En el predio Las Carolinas, en Villaflores, se constató la afectación de 16 mil 74.21 metros cuadrados de vegetación secundaria arbórea de bosque mesófilo de montaña.

En otro predio se identificaron daños en 4.7 hectáreas de pastos naturales y vegetación herbácea, por lo que en ambos casos se ordenó la clausura total temporal.

Uno de estos puntos se ubica en el Área de Protección de Flora y Fauna Humedales de Montaña La Kisst y María Eugenia, en San Cristóbal de Las Casas.

Las acciones formaron parte del tercer multioperativo nacional de Profepa y Conanp realizado del siete al 12 de septiembre en 43 Áreas Naturales Protegidas de 26 entidades del país. Durante seis días se efectuaron 41 inspecciones y se impusieron 25 clausuras por actividades realizadas sin las autorizaciones correspondientes.

Como resultado del operativo nacional, también fueron asegurados 81.51 metros cúbicos de madera, 105 piezas de mangle blanco y 4.59 metros cúbicos de tierra de monte, además de vehículos y maquinaria.