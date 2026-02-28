Clausuran empresa de extracción ilegal de agua en la capital

Derivado de una denuncia ciudadana presentada a través del Portal de Denuncias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró una extracción ilegal de aguas nacionales subterráneas realizada por una empresa ubicada al sureste del entronque con la carretera Tuxtla Gutiérrez–colonia Emiliano Zapata.

El Organismo de Cuenca Frontera Sur llevó a cabo una visita de inspección en el predio señalado, donde constató que no se contaba con un dispositivo de medición o medidor de caudal, herramienta indispensable para el control adecuado de los volúmenes de agua extraídos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Aguas Nacionales y en las condiciones del título de concesión correspondiente, es obligatorio que los concesionarios instalen y mantengan en operación dichos medidores.

Sanción

Ante el incumplimiento, la Conagua determinó colocar tres sellos de clausura, con el objetivo de que el concesionario instale a la brevedad el equipo de medición indicado en su autorización.

La dependencia federal destacó que la denuncia ciudadana se ha convertido en una herramienta clave para dar seguimiento a la estrategia del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

Ante esto, hizo un llamado a la población a utilizar este mecanismo para reportar posibles irregularidades en materia de aguas nacionales y bienes públicos inherentes.

Asimismo, la Conagua subrayó que estas acciones forman parte de la iniciativa impulsada por el Gobierno Federal, con el propósito de garantizar el acceso al agua en calidad y cantidad suficiente, priorizando el consumo humano y revisando las concesiones destinadas a usos industriales, comerciales y de servicios.