Clausuran empresa por contravenir legislación ambiental

A través de un comunicado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó de la clausura de una empresa que se promocionaba como el primer acuario interactivo de Chiapas, denominado Blue World Aquarium, y que se localizaba en las instalaciones de un antiguo salón de fiestas en el sector nororiente de Tapachula. El cierre parcial derivó de la supervisión que encontró tres animales silvestres cuya procedencia legal no fue acreditada.

La empresa funcionaba como: Acuario y granja interactiva, ofrecía además servicio de instalación de acuarios marinos y de agua dulce, asesorías en proyectos de estanques, proyectos acuícolas, manejo de especies exóticas, “Zoo-Party” y un salón para eventos; sin embargo, derivado de una presunta denuncia ciudadana, la autoridad ambiental encontró y aseguró una pitón burmese y dos tortugas en ese establecimiento que no pudo acreditar la autorización para operar como Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) o Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS).

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) realizó una inspección en Blue World Aquarium Tapachula, donde determinó la clausura parcial temporal del establecimiento y el aseguramiento de tres ejemplares de vida silvestre, tras una denuncia ciudadana relacionada con la posesión de ejemplares de fauna silvestre, cuya legal procedencia no habría sido acreditada ante la autoridad.

Durante la diligencia fueron localizados una pitón burmese (Python molurus), una tortuga sulcata (Geochelone sulcata) y una tortuga de concha blanda (Trionyx apalone).

La Profepa señaló que, al momento de la inspección, los tres ejemplares se encontraban aparentemente en buenas condiciones y sin lesiones físicas observables, y aclaró que ninguno contaba con un sistema de marcaje.

Otro de los puntos detectados fue que el establecimiento no contaba con el registro correspondiente para operar como UMA o como PIMVS autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Por estas condiciones, la dependencia federal impuso como medida de seguridad la clausura parcial temporal de Blue World Aquarium Tapachula, además del aseguramiento de los tres ejemplares.