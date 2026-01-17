Clausuran fábrica de tostadas en Comitán

En cumplimiento a las normativas de seguridad vigentes, la Secretaría de Protección Civil llevó a cabo la clausura preventiva de una fábrica de tostadas ubicada en el municipio de Comitán, la cual operaba a 50 metros de una escuela primaria.

Tras una inspección exhaustiva, se determinó que el establecimiento operaba en total incumplimiento de la Ley para la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil del Estado.

Inspección

Entre las irregularidades detectadas destacan: falta de un Programa Interno de Protección Civil, ausencia de medidas básicas de seguridad y cuatro tanques estacionarios de gas LP.

De igual forma, la instalaciones no cuentan con los dictámenes técnicos correspondientes en materia de gas, electricidad y estabilidad estructural, por lo que representan un alto riesgo para la zona.

Con estas acciones, se busca prevenir accidentes y garantizar que todo centro de trabajo opere bajo estándares que protejan la vida de los trabajadores y la población circundante.