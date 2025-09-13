Clausuran granja por contaminar agua y suelo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera parcial la granja de cerdos “Buenos Aires” debido a que descargaba aguas residuales sin tratamiento directo al suelo y a un arroyo intermitente, lo que representaba un riesgo inminente para la fauna, la flora y la población de Ocozocoautla.

El delegado estatal de la Profepa, Jorge Zapata, informó que durante una inspección se verificó que la empresa no contaba con los permisos ni documentación requeridos por la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEMARNAT-2021, que regula los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales.

Medida inmediata

Como medida inmediata, se aseguraron las áreas clave de la granja para detener las descargas ilegales y evitar daños ambientales irreversibles. Zapata recalcó que la empresa incumplió con su obligación de prevenir la contaminación del agua, tal como lo establece el artículo 85 de la Ley de Aguas Nacionales.

Cabe destacar que la NOM-001-SEMARNAT-2021 tiene como objetivo garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, consagrado en el artículo 4° constitucional, asegurando su calidad y disponibilidad.

La Profepa reiteró su compromiso de vigilar y sancionar aquellas actividades que dañen el medio ambiente y pongan en riesgo los recursos naturales.

Con esta acción, la dependencia federal refrenda su labor en la aplicación de la ley para proteger los ecosistemas y la salud de las comunidades.