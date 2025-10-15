Clausuran hotel en Puerto Arista por daño ambiental

Por realizar obras sin autorización y provocar daños ambientales dentro de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura temporal total al establecimiento denominado “Hotel & Restaurant Luxury Palms”, ubicado en la playa de Puerto Arista, municipio de Tonalá, Chiapas.

La dependencia federal informó que tras una visita de verificación el pasado 10 de octubre constató la existencia de cuatro nuevas construcciones no registradas en una inspección hecha el 23 de agosto del 2024.

Nuevas obras

Las nuevas obras consistían en tres palapas desmontables y un arco elaborado con madera y palma de la región, sin que se acreditara autorización ambiental para su ejecución.

Además de estas acciones, informaron que el lugar incumplió con las medidas impuestas previamente mediante una resolución administrativa.

La clausura se llevó a cabo ante la negativa del encargado del sitio a recibir la orden de verificación y permitir el acceso al personal de inspección, así como por la afectación al ecosistema costero detectada en el área sujeta a revisión.

También se informó que esta acción se determinó con fundamento en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (Lgeepa), con el propósito de detener actividades irregulares y proteger los ecosistemas marino-costeros.

La Profepa anunció que la vigilancia e inspección en la zona costera de Puerto Arista continuará para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental federal.