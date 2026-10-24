Clausuran negocios en cuatro municipios

Autoridades de seguridad y de salud han clausurado en los últimos días al menos 20 negocios de venta de bebidas alcohólicas, entre ellos cantinas, bares y centros nocturnos ubicados en los municipios de Tapachula, Mazatán, Suchiate y Cacahoatán.

De acuerdo con el reporte, se han detectado indicios de sustancias con características del cristal, cocaína y otras drogas, además de que no contaban con la documentación en regla o incumplían con las medidas de higiene y seguridad.

Establecimientos

En Tapachula, entre los negocios clausurados se encuentran “Las Meras Cubanas”, “Las Cariñosas”, “La Quinta”, “La Mesa del Pirata” y “El Bebedero”, entre otras. En este último se encontraron indicios de la presencia de drogas, por lo que fue iniciada una investigación por casos de presunto narcomenudeo.

Las acciones se realizaron a partir de denuncias y reportes anónimos, encontrándose sustancias que están siendo analizadas para establecer las responsabilidades.

En “El Bebedero”, ubicado en la 20ª. calle Oriente y 1ª. avenida Sur, se han registrado una serie de escándalos, entre ellos una balacera en febrero del año 2020, que dejó a cuatro personas heridas.

Se indicó que los operativos también se han realizado en otros municipios como Mazatán en donde han clausurado cinco bares y cantinas, seis más en Suchiate y una en Cacahoatán.