Clausuran obra ilegal en bosque de SCLC

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal una obra ilegal que provocó daños en un bosque de pino-encino en esta ciudad.

De acuerdo con información proporcionada por el delegado de la dependencia en Chiapas, Jorge Zapata, durante una visita de inspección realizada los días 8 y 9 de octubre, personal especializado detectó un cambio de uso de suelo no autorizado dentro del predio Fracción Segunda Mitzitón.

Como resultado de las inspecciones, llevadas a cabo en cumplimiento de las órdenes de visita respectivas, la Profepa procedió a imponer una clausura temporal total en un área de ocho mil 900 metros cuadrados.

Aseguramiento

Además, como medida para detener inmediatamente los daños ambientales, se logró el aseguramiento de maquinaria pesada que estaba siendo utilizada para la remoción de la vegetación nativa y la apertura ilegal de caminos en la zona.

Con estas acciones, la Profepa reafirma su compromiso de vigilar y sancionar las actividades que atenten contra los recursos naturales, garantizando con hechos el cuidado y la preservación de los bosques en Chiapas.

La dependencia recordó que los cambios de uso de suelo en áreas forestales requieren de autorizaciones específicas para evitar la degradación de los ecosistemas.