Clausuran obra irregular en área ambiental

Este fin de semana se informó que una obra que se realizaba de manera irregular, a un costado del río cercano al parque El Encuentro, fue clausurada.

El operativo estuvo encabezó por la Dirección de Desarrollo Urbano de San Cristóbal de Las Casas, tras una denuncia ciudadana.

Detecciones

Elementos de la policía municipal resguardaron la zona para garantizar la seguridad del personal que efectuó la suspensión. Durante la inspección se detectaron trabajos sin autorización oficial, mismas que provocaban afectaciones directas en un área de alto valor ambiental.

Ante esta situación, la obra fue clausurada de inmediato. La dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a tramitar los permisos correspondientes antes de iniciar cualquier construcción, con el fin de evitar sanciones económicas.

La autoridad señaló que la intervención tuvo como objetivo detener actividades que alteraban el cauce natural del río y ponían en riesgo el área de alto valor ambiental.

Finalmente, se informó que el entorno del parque El Encuentro es un espacio clave para la recarga hídrica, la conservación de la flora y fauna y el bienestar ambiental de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.