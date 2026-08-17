Clausuran obras dentro de los Humedales

Autoridades realizaron la clausura de obras y actividades detectadas dentro del polígono del Área Natural Protegida (ANP) Humedales de Montaña, en San Cristóbal de Las Casas.

El operativo se llevó a cabo de manera coordinada entre las direcciones de Ecología y Medio Ambiente y Desarrollo Urbano, con la participación de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Se informó que el área de Verificación y el área Jurídica de Ecología y Medio Ambiente darán seguimiento a la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a fin de que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Trabajo

La bióloga Biniza Cantú Luna informó que trabajan de manera coordinada con autoridades ambientalistas para evitar afectaciones a las áreas naturales protegidas y preservar el patrimonio ambiental de San Cristóbal de Las Casas.