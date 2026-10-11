Clausuran obras irregulares en Puerto Arista

Tres obras no autorizadas y una ocupación excedente de 120.96 metros cuadrados de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), fueron clausuradas parcialmente por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), esto dentro de en un proyecto de casa habitación ubicado en Puerto Arista.

La medida se derivó de una visita de inspección realizada el pasado 30 de septiembre, cuyo objetivo era verificar el cumplimiento de los términos y condicionantes establecidos en la autorización de impacto ambiental emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Sin autorización

De acuerdo con la dependencia, las obras adicionales ocupan una superficie de 24.36 metros cuadrados de terrenos ganados al mar y fueron edificadas sin la autorización correspondiente para la modificación del proyecto.

Se constató la ocupación de una superficie excedente de 120.96 metros cuadrados de la Zofemat, fuera del sitio autorizado.

La Profepa señaló que estas obras y actividades no fueron evaluadas ni autorizadas por la Semarnat y generan una afectación al sitio, al impedir el desarrollo de vegetación natural característica de los ecosistemas costeros.

Medidas

Ante estas irregularidades y para evitar que continúe el posible desequilibrio ecológico en el área, la autoridad ambiental impuso como medida de seguridad la clausura parcial temporal de las tres obras, así como de la ocupación excedente de 120.96 metros cuadrados de la Zofemat.

La Profepa inició el procedimiento administrativo correspondiente, indicaron que se deberá atender las irregularidades asentadas en el acta de inspección y, en su caso, realizar ante la autoridad ambiental las gestiones necesarias para la modificación de la autorización de impacto ambiental, conforme a la normatividad aplicable.