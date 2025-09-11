Clausuran obras por riesgo ambiental

El Ayuntamiento de San Cristóbal clausuró este miércoles las obras que se realizan en Los Potreros por riesgo ambiental y social.

La medida responde a la petición de habitantes de las colonias Insurgentes y Del Valle, quienes alertaron sobre los riesgos que representan dichas obras para la seguridad de las familias. Tras un análisis técnico y con fundamento en el artículo 150 del Reglamento Interior del Ayuntamiento, se determinó que la clausura es de orden público e interés colectivo.

Como parte del procedimiento, se notificará a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) y a la Dirección de Protección Civil del Estado, con el fin de que emitan dictámenes oficiales sobre el nivel de riesgo y la situación del inmueble.

En su intervención, la presidenta municipal subrayó que esta acción busca proteger a la ciudadanía, cuidar la naturaleza y garantizar que los permisos se otorguen conforme a derecho. “No se trata de confrontar, sino de privilegiar la seguridad de las personas y su patrimonio”, enfatizó.