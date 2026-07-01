Clausuran predio en San Fernando

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal un predio ubicado en las inmediaciones de la colonia 16 de Septiembre, en el municipio de San Fernando, luego de detectar afectaciones a una superficie de 13 mil 164 metros cuadrados de selva baja caducifolia por la remoción de vegetación y suelo forestal sin autorización federal.

Denuncia

De acuerdo con la dependencia, la intervención se realizó tras una denuncia popular que alertó sobre posibles actividades de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Como parte de las acciones de vigilancia, inspectores de la Profepa acudieron al sitio para verificar el cumplimiento de la legislación ambiental y confirmar si existían los permisos correspondientes en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Durante la inspección, el personal encontró evidencia de remoción de vegetación, suelo forestal, ramas y restos de madera, además de señales de quema reciente.

Asimismo, se localizaron estructuras provisionales elaboradas con madera y lámina, así como espacios acondicionados para el establecimiento de cultivos agrícolas.

Medidas

Ante estas irregularidades, la Profepa ordenó la clausura temporal total del área afectada como medida de seguridad, con el objetivo de evitar que continúen las actividades mientras se desarrolla el procedimiento administrativo correspondiente.

La dependencia informó que dará seguimiento a la investigación para determinar las responsabilidades derivadas de los hechos observados y, en su caso, aplicar las sanciones previstas en la legislación ambiental vigente.

La Profepa recordó que la selva baja caducifolia es uno de los ecosistemas de mayor importancia ecológica en el país, ya que contribuye a la conservación del suelo, la captación e infiltración de agua, la regulación del clima local y sirve como hábitat para numerosas especies de flora y fauna silvestre.