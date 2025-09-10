Clausuran predio por cambio ilegal de suelo

Un total de ocho mil 960 metros cuadrados de superficie fue devastada por actividades de extracción de piedra y derribo de árboles de un bosque de pino-encino en un predio ubicado en el tramo carretero San Cristóbal de Las Casas-Saclamantón.

Por lo anterior la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) constató el cambio de uso de suelo sin autorización de la Semarnat, por lo que procedió con la clausura de este predio.

Impacto ambiental

Fueron inspectores quienes como parte de una visita de inspección forestal e impacto ambiental acudieron al lugar en coordinación con elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal, dando parte de la situación.

En distintas zonas del área inspeccionada se detectó el derribo de árboles, acumulación de materiales como piedras, tierra y leña.

Además de la clausura temporal total del área afectada la procuraduría informó que se levantaron dos actas de inspección, una en materia forestal y otra en materia de impacto ambiental.

Los recorridos de vigilancia en terrenos forestales continuarán activas en la zona y se avanzará en la integración del procedimiento administrativo correspondiente.

La procuraduría explicó que las actividades de cambio de uso de suelo sin autorización correspondiente debilitan la cobertura forestal y ponen en riego el equilibrio ecológico de la región.

Ante esto, mencionaron que la intención es aplicar la ley conforme a derecho y prevenir daños mayores al medio ambiente.

Finalmente instaron a la población respetar la legislación ambiental y evitar este tipo de actividades ilegales.