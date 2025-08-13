Clausuran predio por devastación de selva

Luego de una denuncia ciudadana, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal total un predio ubicado a un costado de la carretera Tuxtla Gutiérrez–Villaflores, Chiapas, luego de confirmar la remoción de vegetación natural en cuatro mil 247.59 metros cuadrados de selva baja caducifolia, sin contar con la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales.

Antes esto la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detuvo las actividades en el terreno tras comprobar la remoción ilegal de vegetación en un ecosistema prioritario.

Operativo

La inspección se llevó a cabo luego de recibir una denuncia ciudadana sobre la remoción de vegetación para el cambio de suelo, generando una presunta devastación de la zona.

Inspectores federales constataron la pérdida de cobertura vegetal y ante la falta de permisos aplicaron la medida de clausura, con fundamento en el artículo 170 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA).

De igual forma, durante el operativo se levantó el acta de inspección, se documentó el área afectada con fotografías y datos georreferenciados.

Asimismo la Profepa dió inicio al procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades legales del presunto infractor.

Destacaron el inicio de las evaluaciones que dictarán las acciones necesarias para restaurar el ecosistema, considerado prioritario por su alta biodiversidad y su papel clave en la protección del suelo y regulación del agua.

La dependencia advirtió que la pérdida de este tipo de vegetación sin autorización representa un daño grave e irreversible al medio ambiente.