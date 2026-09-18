Clausuran predio por talar en ANP

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera total y temporal el predio Las Carolinas, en el municipio de Villaflores, después de detectar cambio de uso de suelo forestal dentro del Área Natural Protegida (ANP) de La Frailescana.

Las visitas de inspección se realizaron el 8 y 9 de septiembre del año corriente. En el recorrido, el personal de la dependencia encontró eliminación de vegetación secundaria arbórea de bosque mesófilo de montaña, derribo de arbolado y remoción del sotobosque.

También observó áreas con cultivo de café y la construcción de chozas y viviendas para asentamientos humanos irregulares.

Afectación

La superficie afectada suma 16 mil 74.21 metros cuadrados (m²). De ese total, 15 mil 803 m² corresponden al cultivo de café y 271.21 m² a la construcción de viviendas.

El predio se ubica dentro del Área de Protección de Recursos Zona de Protección en terrenos de La Concordia, Ángel Albino Corzo, Villaflores y Jiquipilas.

El bosque mesófilo de montaña es un ecosistema clave y altamente vulnerable; da hábitat y refugio a especies de flora y fauna, capta agua de lluvia, conserva suelos y genera oxígeno.

Las actividades detectadas ocurrieron dentro de un ANP, donde la conservación exige vigilancia y medidas de protección.

La clausura se impuso con fundamento en el artículo 170, fracción I, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en los artículos 52, fracciones VI y XXI, y 80, fracciones VIII y XIII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).