Clausuran predios por venta irregular de lotes en la ciudad

La Secretaría de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez clausuró dos predios ubicados en la zona sur-oriente de la ciudad, donde se detectó la comercialización de lotes sin contar con los permisos, autorizaciones y documentación correspondientes.

De acuerdo con información difundida por el Ayuntamiento, las acciones se realizaron en atención a denuncias ciudadanas y en ejercicio de las atribuciones de la dependencia municipal, con el objetivo de frenar la venta irregular de terrenos y prevenir afectaciones al patrimonio de las familias.

Comercialización

La autoridad municipal señaló que la comercialización de lotes en desarrollos que no cuentan con las autorizaciones correspondientes puede representar un riesgo para quienes buscan adquirir un terreno, debido a posibles complicaciones para acreditar la propiedad, regularizar el inmueble o posteriormente realizar construcciones.

Ante esta situación, la Secretaría de Desarrollo Urbano exhortó a la población a verificar la situación jurídica y administrativa de cualquier predio antes de realizar un pago o concretar una operación de compra.

Recomendaciones

Asimismo, recomendó acercarse a la dependencia municipal para confirmar que la lotificación cuente con los permisos correspondientes y evitar poner en riesgo los recursos destinados a la adquisición de un terreno.

Finalmente, la dependencia reiteró que estas acciones buscan prevenir la comercialización irregular de lotes y contribuir a brindar mayor certeza a las familias que buscan adquirir un patrimonio en la capital chiapaneca.