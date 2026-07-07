Clausuran programa anual De Regreso a la Escuela

La escuela primaria Fray Matías de Córdova, ubicada en el centro de la capital chiapaneca, clausuró este lunes su programa anual De Regreso a la Escuela, una iniciativa que desde hace 15 años incentiva la participación activa de padres de familia y convoca a alumnas de generaciones pasadas para reencontrarse con su alma mater y compartir su experiencia con la comunidad escolar.

La directora del plantel, Marilú Sarmiento Chanona, explicó que el proyecto consiste en que a partir del mes de febrero, los padres y madres de familia asumen la responsabilidad total de los programas cívicos de honores a la bandera, que tradicionalmente realizan los alumnos durante el resto del ciclo escolar.

“Es donde los padres y madres de familia participan activamente en los programas cívicos de honores a la bandera. La verdad es un proyecto maravilloso, tiene 15 años que venimos trabajando con ellos, una participación increíble”, destacó.

Fortalecen la convivencia

Sarmiento Chanona detalló que la dinámica ha permitido fortalecer la convivencia entre docentes y familias, y ha tenido un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes.

“El hecho de ver a sus papás participar es una emoción que sienten los niños. De alguna manera, la convivencia entre maestros y padres se hace mucho mejor, de más calidad”, señaló.

Como parte del cierre de esta edición, el programa incluyó por quinto año consecutivo la invitación a exalumnas que cumplen 50 o 60 años de haber egresado de la institución. Una de ellas fue Gloria Orantes Rodríguez, quien expresó su emoción por regresar a la escuela que la formó.

“Siento una emoción inmensa. Mi agradecimiento a la profesora con este bello detalle. Se tomó una tarea difícil porque no nos encontraba y fue ella haciendo miles de localizaciones”, comentó entre recuerdos de sus años como estudiante, cuando apoyaba a la escuela como voluntaria.

Padres, pieza clave

Jorge Augusto Sánchez Coello, padre de familia que participó por tercera ocasión en el programa, compartió su experiencia y animó a otros padres a sumarse.

“Mi experiencia ha sido muy grata, principalmente cuando veo que vienen los exalumnos. Da pena, da nervio, pero no se nieguen la oportunidad, vale la pena. Luego uno se une, se ríe y se da permiso de cometer fallas, porque profesionales no somos, pero lo hacemos con mucho gusto”, expresó.

Sánchez Coello, quien tiene un hijo de 10 años en quinto grado, destacó que la participación fortalece la unión entre padres y demuestra a los hijos la importancia de involucrarse en la comunidad escolar.

Invitación abierta

La directora Sarmiento Chanona invitó a la comunidad a sumarse en futuras ediciones del programa, que se ha convertido en un pilar de la identidad de la Fray Matías de Córdova. “La escuela siempre está abierta con los ensayos en fin de semana y por las tardes. Es una maravilla”, concluyó.

En el programa de clausura de este lunes estuvieron presentes diferentes autoridades de la Secretaría de Educación, quienes destacaron la labor de docentes, la dirección y los padres de familia de esta emblemática institución.

Dentro de las actividades efectuadas por los padres de familia, estuvo la banda de guerra en los honores a la bandera, interpretaciones musicales y bailables propios de diferentes regiones del estado de Chiapas.