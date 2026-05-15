Clausuran rastro municipal de Tapachula

Dando continuidad a las acciones de cuidado y la creación de una conciencia social que garantice la protección al medio ambiente, personal acreditado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró el rastro municipal de Tapachula.

Así lo informó el delegado de este organismo en Chiapas, Jorge Zapata, quien detalló que tras una denuncia ciudadana, se realizó una inspección en el rastro del mencionado municipio.

En el lugar, se detectaron descargas de aguas residuales sin tratamiento adecuado sobre suelo natural.

Por ello y ante el riesgo de contaminación, se aplicó la Clausura Temporal Total y Medidas Urgentes para evitar afectaciones al ambiente.

Este tipo de acciones evidencian el compromiso de la Profepa, Jorge Zapata dijo que darán continuidad a acciones para proteger el suelo y prevenir daños a los recursos naturales en Chiapas.