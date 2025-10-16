Clausuran relleno sanitario de Ocosingo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal parcial del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en Ocosingo, tras detectarse graves irregularidades en su operación; imponen medidas correctivas al ayuntamiento.

Motivada por una denuncia ciudadana, que derivó en una visita de inspección, se constató el incumplimiento de la normativa ambiental, en particular de la NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos para la construcción y operación de este tipo de espacios.

Entre las fallas detectadas destacan la falta de sistemas para controlar lixiviados y biogás, la carencia de impermeabilización en el suelo, la inexistencia de drenaje pluvial y la ausencia de una cobertura adecuada sobre los residuos.

Además, se reportó la presencia de fauna nociva, como zopilotes y moscas, lo que incrementa el riesgo de contaminación y afectaciones a la salud.

Imponen medidas

Como resultado, la Profepa decretó la clausura temporal parcial, e impuso una serie de medidas de urgente aplicación, entre ellas, la colocación de material pétreo de cobertura en la plataforma principal y el talud oeste para mitigar los impactos ambientales inmediatos.

De manera complementaria, el Ayuntamiento de Ocosingo deberá cumplir con varias medidas correctivas en un plazo determinado. Entre ellas, elaborar y presentar un Plan de Regularización del Sitio, avalado por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) del estado.

También implementar un programa para el manejo de residuos orgánicos que reduzca la presencia de fauna nociva; rehabilitar la caseta de acceso y el portón principal; realizar un estudio de generación y caracterización de residuos, y capacitar al personal operativo.

La Profepa dará seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones y advirtió que, de no atenderse en tiempo y forma, se procederá de acuerdo con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.