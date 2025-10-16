﻿﻿
Clausuran relleno sanitario de Ocosingo

Octubre 16 del 2025
El basurero no cumple con las normas oficiales. Cortesía
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal parcial del sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en Ocosingo, tras detectarse graves irregularidades en su operación; imponen medidas correctivas al ayuntamiento.

Motivada por una denuncia ciudadana, que derivó en una visita de inspección, se constató el incumplimiento de la normativa ambiental, en particular de la NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece los requisitos para la construcción y operación de este tipo de espacios.

Entre las fallas detectadas destacan la falta de sistemas para controlar lixiviados y biogás, la carencia de impermeabilización en el suelo, la inexistencia de drenaje pluvial y la ausencia de una cobertura adecuada sobre los residuos.

Además, se reportó la presencia de fauna nociva, como zopilotes y moscas, lo que incrementa el riesgo de contaminación y afectaciones a la salud.

Imponen medidas

Como resultado, la Profepa decretó la clausura temporal parcial, e impuso una serie de medidas de urgente aplicación, entre ellas, la colocación de material pétreo de cobertura en la plataforma principal y el talud oeste para mitigar los impactos ambientales inmediatos.

De manera complementaria, el Ayuntamiento de Ocosingo deberá cumplir con varias medidas correctivas en un plazo determinado. Entre ellas, elaborar y presentar un Plan de Regularización del Sitio, avalado por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn) del estado.

También implementar un programa para el manejo de residuos orgánicos que reduzca la presencia de fauna nociva; rehabilitar la caseta de acceso y el portón principal; realizar un estudio de generación y caracterización de residuos, y capacitar al personal operativo.

La Profepa dará seguimiento al cumplimiento de estas disposiciones y advirtió que, de no atenderse en tiempo y forma, se procederá de acuerdo con lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

