Clausuran tiradero de basura en Cacahoatán tras denuncia

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impulsó la clausura temporal total del sitio de disposición final de basura del municipio de Cacahoatán, ubicado en el ejido La Soledad, tras detectar graves irregularidades que representan un riesgo inminente para el medio ambiente y la salud.

La acción se realizó en atención a una denuncia ciudadana, que derivó en una visita de inspección por parte de personal de la dependencia federal. Durante la revisión, se constataron múltiples fallas que incumplen la normatividad ambiental.

Anomalías en el lugar

Entre las irregularidades más destacadas se encuentra la infiltración de lixiviados, líquidos altamente contaminantes, directamente al suelo. Asimismo, se verificó la ausencia total de los estudios técnicos obligatorios y la falta de monitoreo ambiental para controlar los lixiviados, el biogás y los acuíferos subterráneos.

El sitio presentaba un manejo deficiente, con dispersión de residuos sólidos a su alrededor y la presencia de fauna nociva, lo que agrava el problema sanitario. Por estas razones, y ante el claro incumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, la PROFEPA procedió a la clausura.

El cierre temporal del tiradero se acompañó de una orden para la aplicación urgente de medidas que protejan los recursos naturales y prevengan riesgos de contaminación para el río Cahoatán.

Como parte de la resolución, el Ayuntamiento de Cacahoatán tiene la obligación de presentar un Plan de Clausura para el sitio y deberá cumplir con una serie de medidas correctivas para subsanar los daños ocasionados.