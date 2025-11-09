Clausuran trabajos de mantenimiento en el río Suchiate

En una acción que consideran arbitraria, ya que no fueron notificados, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) clausuró trabajos de apertura de drenes en el río Suchiate que surten de agua al Distrito de Riego 046 en ese municipio fronterizo, afectando a miles de productores y ejidatarios.

El presidente de la Unión de Ejidos David Rey González, José Ovalle Sosa, denunció que el personal del organismo llegó acompañado de elementos de la Armada de México, intimidando a los trabajadores y a los productores.

Explicó que cada año al término de las temporadas de lluvias tienen que realizar los trabajos de mantenimiento por los daños que ocasiona a la infraestructura de captación en el afluente que divide a México con Guatemala, utilizando maquinaria pesada.

“Nosotros usamos el agua del afluente fronterizo y tenemos permiso para ello, llevamos años trabajando de esa manera”, estableció.

En las últimas horas personal de la Profepa acudió y clausuró los trabajos y aseguró la maquinaria, pero sin realizar ninguna notificación ni dialogar con los productores, lo que podría generar una afectación severa en la región.

El Distrito de Riego de Suchiate atiende a más de siete mil hectáreas de cultivo de banano y plátano macho de exportación, los cuales están en riesgo.

En un video, los productores muestran como el río Suchiate “se comió” durante la temporada de lluvias, unos 70 metros de los bordos de protección en la zona de captación y ahí era donde se realizaban los trabajos que fueron suspendidos.

Consecuencias

Los productores consideraron que la falta de agua generará que caigan las cosechas y producción, por lo que las pérdidas económicas serán severas, llevando al campo bananero a la ruina.

Pidieron la intervención del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar e incluso de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para que intervengan, ya que la Profepa atenta contra el bienestar del sector productivo.