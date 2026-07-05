Clausuras, un gasto más para el bolsillo

El cierre de un ciclo escolar significa para miles de niños, adolescentes y jóvenes avanzar al siguiente nivel en su formación académica, entrar a la primaria, secundaria, preparatoria o la universidad; si bien una ceremonia de clausura es un momento muy importante, no deja de representar un gasto, que va aumentando según el nivel educativo.

Durante las últimas dos semanas del calendario escolar las escuelas de todos los niveles educativos llevan a cabo las ceremonias de clausura, en el caso de las universidades las graduaciones. Ya sea en las propias instalaciones de cada plantel, en salones de fiestas, en el Centro de Convenciones, en el Teatro de la Ciudad u otro recinto.

En algunas escuelas las madres y los padres de familia se organizan para realizar además un evento de despedida, una fiesta de alberca, una función de cine, una fiesta normal, un desayuno, una comida, lo que también representa un gasto, que puede ser elevado o no.

Cuotas

Para la organización de los eventos se solicita una cuota a los papás de cada estudiante que puede ir desde 150 hasta 300 pesos o más. Se destina para la ceremonia, arreglar el recinto, equipo de sonido, reconocimientos o para los documentos.

A esto se suma el pago de las fotografías de generación, que siempre se han hecho, pero en los últimos años se ha vuelto tendencia hacerlas en lugares externos, con jardines, además, de comprar paquetes de hasta 10 fotos, muchas veces con cuadros incluidos, que puede ir desde los 400 hasta los 800 pesos o más.

Para cuidar la imagen del estudiante muchos papás y mamás compran uniformes nuevos y zapatos, gastando entre mil y mil 200 pesos. Algunos incluso, para las adolescentes y jóvenes pagan para que les hagan un peinado y maquillaje, pagando hasta 500 pesos. También se ha popularizado en los últimos años el uso de toga y birrete en cada nivel, incluido preescolar, lo que se traduce en un gasto más por la renta.

Algunas familias, para celebrar ese paso que da su hijo o hija, sin importarle el nivel en que sea, se reúnen para ir a comer su lugar favorito, incluso invitando a abuelos y tíos. Otros, que tienen más posibilidades realizan una fiesta con toda la familia y amigos, desembolsando varios miles de pesos.

Clausura de preescolar

El señor Manuel Constantino platicó que una de sus hijas saldrá este año de preescolar, lo que sin duda es importante como padres para él y su esposa. Es el inicio de su formación educativa y tienen la meta de celebrar cada paso de sus hijas en la escuela y en todo lo que hagan.

Comentó que en el preescolar de su hija les pidieron 610 pesos de cooperación para la renta y adorno del Teatro y para el evento de despedida en la escuela. Además, pagó 575 por un paquete de fotos de generación.

A eso se suma los gastos de la primaria, que ya van más de 400 pesos en algunas prendas del uniforme porque su hermana le heredará el resto, más útiles escolares, zapatos y 900 pesos de inscripción.

Aunque representa un gasto, no lo consideran como tal, se preparan con tiempo porque saben que es parte de darle educación a sus hijas.