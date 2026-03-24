Clave fomentar el emprendimiento a los estudiantes

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), José Manuel Rosado Pérez, comentó que personal de esta casa de estudios recibió las constancias de participación en el Programa de Capacitación y Profesionalización para Emprendedores y Empresarios de Chiapas.

Explicó que este programa corresponde a la Secretaría de Economía (SE), a través de la Subsecretaría de Comercio, por eso el encargado de esta área fue quien realizó la entrega de los documentos, Conrado de la Cruz Selvas.

La finalidad de estas vinculaciones es fortalecer el talento joven, ayudar a las y los estudiantes a tener visión de todas sus opciones, incluyendo el emprendimiento, para así poder fomentar el desarrollo económico en el estado.

Por eso también, la Secretaría de Economía (SE), en colaboración con Inroads, llevó a cabo la conferencia “Del emprendimiento al crecimiento empresarial”, dirigida a estudiantes del Instituto.

Enfatizó que se busca brindar herramientas y conocimientos clave a las y los estudiantes interesados en el ámbito empresarial, destacando la importancia de la preparación profesional desde la etapa académica para facilitar su inserción en el mercado laboral.

El director comentó que durante la participación del funcionario estatal, destacó que es muy importante impulsar la mano de obra desde que los jóvenes estudian hasta que ya van a tener trabajo, para retener talento en Chiapas.

Opciones

Buscan dar más capacitación y más opciones para que puedan conseguir empleo desde su currículum, ya que tienen que saber venderse, a su vez, tener la visión de que también pueden iniciar su propio negocio.

“Con este tipo de iniciativas, se reafirma el compromiso de seguir fortaleciendo las capacidades de quienes construyen el presente y futuro económico de Chiapas”.