Clínica lleva cinco años sin concluirse

La atención médica en el Issste, las gestiones administrativas y todo lo que tenga que ver con prestaciones, va en retroceso, señalaron dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Servicio del Estado (FSTSE), acusaron que un ejemplo de ello, es el edificio de la clínica de salud Roberto Nettel Flores en Tapachula, que se proyectó para ocho meses y que lleva más de cinco años sin que se concluya.

Problemática

Los servicios en la antigua clínica hospital, se encuentra en pésimas condiciones y no tienen los servicios médicos necesarios ni medicamentos básicos, lo que implica que los derechohabientes de la Costa y Soconusco, estén indefensos.

Uno de los sectores que ha alzado la voz, ha sido el magisterio, aunque esto afecte a todos los trabajadores de la federación.

En entrevista el secretario de Organización de la región Costa Grande del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE), Gabriel Díaz Ordóñez, exige al Gobierno Federal y la dirección general del Issste que agilicen la conclusión de la nueva infraestructura.

Crisis en las clínicas del Issste

La petición de muchos años, fue atendida pero solo a medias, porque se solicitó un nuevo hospital, que hoy es solo un cascarón sin servicios y la antigua estructura que funciona, se está cayendo a pedazos, sin atención médica adecuada, equipo ni medicamentos.

Dijo que no hay medicamentos, ni insumos, ni médicos especialistas para la atención de tercer nivel, por lo que los derechohabientes se ven obligados a buscar atención en clínicas particulares, de lo contrario su vida estaría en peligro.

“La clínica del Issste Tapachula enfrenta una grave crisis en la atención médica, ya que derechohabientes no tienen acceso a atención básica, tal es el caso de los ultrasonidos, que están suspendidos desde el año pasado, lo que pone en peligro la salud de los pacientes”, externó.

Denuncia

Expresó el derechohabiente del Issste, Ervin Herrera, que hace un mes llevó a su esposa de emergencia por problemas de su apéndice y requería una cirugía de emergencia, pero los médicos le dijeron que no podían atenderla porque el hospital no cuenta con el material quirúrgico necesario para realizar cirugías.

“La clínica se ha convertido en un hospital de la muerte para los derechohabientes, debido a la falta de recursos y material quirúrgico, los pacientes se ven obligados a buscar atención médica en clínicas particulares, lo que representa un gasto adicional para ellos”, finalizó.