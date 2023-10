Hoy en día los costos de la atención psicológica oscilan entre los 400 y 800 pesos por sesión en el ámbito privado. Esto orilla a que muchas personas, al no tener los recursos suficientes para pagarla, tengan que vivir sus procesos y trastornos solos, recurriendo a otros medios que no siempre son efectivos.

Marcela Contreras Valiserra, directora de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), comentó que en esta institución cuentan con una clínica psicológica, un servicio externo que presta atención a la comunidad universitaria y a la población en general con precios muy accesibles.

Manifestó que los costos que se manejan en el sector privado inciden en la decisión de las personas de buscar apoyo o no, desafortunadamente muchos deciden no hacerlo porque no tienen los medios suficientes. Lo más bajo que se puede encontrar hoy en día, es a 400 pesos por sesión terapéutica, considerando que un proceso puede durar varios meses e incluso años.

Si bien en los centros de salud y hospitales públicos brindan atención psicológica de calidad y certificada, por lo general las agendas se saturan y las citas se prolongan con marcada diferencia de tiempo.

En el caso de la clínica siempre están con agendas llenas, pero cuentan con el personal suficiente para una atención integral y eficiente; incluso, tras la pandemia la demanda de atención psicológica aumentó, seguramente debido a los bajos costos.

Dos profesores de tiempo completo y psicólogos con grado de doctores coordinan la clínica. La atención la prestan estudiantes de último semestre de psicología y que están en servicio social. Todos deben pasar una serie de formaciones y orientaciones con talleres y seminarios para poder atender a los pacientes.