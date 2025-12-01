Club Teletón, una ruta hacia la integración

Desde la capital del estado se llevó a cabo la clausura del Club Teletón Otoño, donde niños y jóvenes festejaron el cierre de un ciclo de interacción entre un grupo de pacientes con discapacidades y condiciones en diversos entornos que buscan su integración y la concienciación sobre visibilizar a este sector poblacional.

¿Qué es un amigo Teletón?

Ana Karen Vázquez, promotora de Proyectos de Inclusión del Centro de Rehabilitación Infantil (Crit), del Teletón, explicó que se trata de agentes de cambio; infantes, adolescentes y adultos que deseen acompañar a pacientes con alguna discapacidad a disfrutar de paseos, reuniones y acciones de integración en general.

Al respecto, Mariana Calvo y Carolina Ortega, dos amigos del Crit, narraron que en estas reuniones participan personas decididas en promover la inclusión y ayudan a proceso de adaptación y visibilización de personas con discapacidades o condiciones del Cris del Teletón.

Nuevo ciclo

Asimismo, invitaron a la apertura del nuevo ciclo de trabajos del Club, por lo que los interesados pueden inscribirse directamente en el Crit, atrás de la Torre Chiapas.

Por su parte, Julio Cruz, subdirector médico, dijo que estas salidas sirven clínicamente a los pacientes para generar una mayor integración social y, eventualmente, su rehabilitación,

Eduardo Estrada, director CRIT en el estado, dijo que el Centro de Rehabilitación Chiapas tiene un profundo sentido de responsabilidad social.

Explicó que atienden a más de mil 400 pacientes y tiene un espacio de espera para otras personas que desean ser incluidas, por eso consideró importante este tipo de ejercicios, pues permiten que las personas tengan acceso a espacios a los cuales eventualmente deberán ser incluidos.

Agradeció también al Gobierno de Chiapas por su permanente disposición en las acciones del Crit, y dijo esto es evidencia del buen trabajo entre el Estado, la sociedad civil y las instituciones de asistencia.