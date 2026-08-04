CMIC Chiapas se suma al rescate del Sabinal

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Chiapas, encabezada por Rogelio Tamayo Carboney, participó en la ceremonia de inauguración y destacó la importancia de la 2ª Edición del Festival Raíces para el Sabinal, un espacio que promueve la participación ciudadana, la conservación ambiental y la recuperación de los espacios públicos y se sumó a las acciones de recuperación.

En este encuentro, también se contó con la asistencia de la presidenta del Comité de Damas de CMIC Chiapas, María de la Paz Vázquez Zebadúa; y de Deysi Ancheyta Palacios, Zoila Tello Gómez y Víctor Engelbert Reyes Cruz, afiliados a este organismo empresarial.

Iniciativa

Este festival, impulsado por el presidente de Fomento Económico de Chiapas, Alberto Reyes Estrada, en coordinación con Liga Lab Ideas que Unen A.C., forma parte del proyecto de Revitalización Integral del Río Sabinal, una iniciativa que reúne a organizaciones de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, academia, empresas y ciudadanía para impulsar acciones que contribuyan al rescate y preservación de este importante corredor urbano y ambiental.

Como parte de estas acciones, la CMIC Chiapas participó con personal y herramientas para la realización de los espacios denominados Micro Santuarios, donde se llevó a cabo la colocación de especies nativas.

En este sentido, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción refrenda su compromiso con el desarrollo sostenible, reconociendo que la planeación urbana, la infraestructura responsable y la colaboración entre los sectores público, privado y social son fundamentales para construir ciudades más resilientes, ordenadas y con una mejor calidad de vida para las y los chiapanecos.

Actividades

Durante la jornada se llevaron a cabo actividades enfocadas en la educación ambiental, la participación comunitaria, expresiones culturales y la siembra colectiva de sabinos, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la corresponsabilidad en el cuidado del entorno.

La CMIC Chiapas continuará impulsando iniciativas que fomenten el desarrollo urbano sostenible y la participación en proyectos que generen un impacto positivo para las comunidades, convencida de que la suma de esfuerzos es la mejor vía para construir un mejor futuro para Chiapas.