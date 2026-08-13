CMIC ha logrado más de 18 convenios

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, participó en la Reunión Regional-Sur Sureste encabezada por el dirigente de la CMIC Nacional, Luis Méndez Jaled, en donde se presentó la exposición “Fortalecimiento de la Industria de la Construcción en Chiapas (Diagnóstico, resultados y propuestas)”.

Vinculación

Tamayo Carboney indicó que durante la presente administración se ha logrado la vinculación permanente con dependencias de los tres órdenes de gobierno, más de 18 convenios de colaboración institucional, participación en más de 10 Consejos y Comités Estatales de materia de Infraestructura, implementación de un Banco de Proyectos, así como un ambicioso programa de capacitación dirigido a mujeres y hombres del sector privado de la construcción.

Proyectos

En este sentido, dio a conocer que en el Programa de Vivienda para el Bienestar, se han enviado al Infonavit 29 proyectos, de los cuales, seis se han aprobado y se encuentran en proceso de ejecución, en los municipios de Tonalá, Ocozocoautla y Tapachula; aunado a ello, dijo, cinco proyectos más están en proceso de validación: dos en Tuxtla Gutiérrez y tres en Chiapa de Corzo.

Al mencionar que tres de cada cuatro empresas constructoras desarrollan sus actividades fuera de un esquema permanente de capacitación, actualización técnica y profesionalización, indicó la importancia de establecer mecanismos que permitan ampliar el acceso a la capacitación, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas constructoras.