CMIC participa en reconstrucción de zonas afectadas

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, destacó que la sociedad y las autoridades pueden contar con el apoyo de la industria formal de la construcción, la cual está familiarizada con atender diferentes tipos de contingencias naturales que se presentan de forma cíclica en la entidad.

Detalló que la CMIC en Chiapas se ha sumado de inmediato a las labores de apoyo y reconstrucción en la zona Costa del estado, tras las afectaciones generadas por las intensas lluvias del fin de semana pasado.

“Definitivamente las autoridades, sobre todo la sociedad, sabe que puede contar con nosotros”, dijo.

Agregó que: “nuestros compañeros del sector de la zona de Tapachula y de la costa están colaborando; han puesto a disposición de la Comisión Estatal de Caminos y de la Secretaría de Infraestructura maquinaria para rehabilitar algunos pasos, puentes y deslaves”.

Además del trabajo en campo, el representante de la CMIC detalló que existe una colaboración estrecha con dependencias como el Instituto de Infraestructura Física Educativa (Inifech) para evaluar y elaborar las cédulas de daños en infraestructura vial y educativa que se hayan presentado.

Entre las acciones inmediatas, Tamayo Carboney informó que se acaba de instalar un centro de acopio en las instalaciones de la cámara en Tuxtla Gutiérrez. “Vamos a trabajar durante esta semana y la siguiente para hacer llegar, a través de la Secretaría de Infraestructura y el DIF estatal, la ayuda que podamos recabar, con la que esperamos solidarizarnos con las comunidades”.

Reconoció la rápida respuesta que permitió restablecer la carretera costera, pero subrayó que “hay otros caminos en la sierra donde también se está trabajando con mucho esfuerzo”.