CMIC se integra a Comité de Vinculación Estatal

En un paso decisivo para tender puentes entre el sector educativo y el productivo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Chiapas fue integrada de manera formal al Comité de Vinculación Estatal 2025, en una ceremonia presidida por el director general del Conalep en la entidad, Leonardo León Alcázar.

Durante la toma de protesta, el presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, destacó que el organismo cuenta con herramientas formativas clave para contribuir a la profesionalización del sector, como el Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción (ICIC) y el Instituto Tecnológico de la Construcción (ITC).

Capacidad

“Tenemos la capacidad y la disposición de colaborar de manera conjunta en el impulso de estrategias y actividades que beneficien directamente a la juventud chiapaneca”, afirmó Tamayo Carboney, subrayando el compromiso de la cámara con el desarrollo de capital humano especializado.

Por su parte, Leonardo León Alcázar, director estatal de Conalep, reafirmó el compromiso de la institución con una educación técnica de calidad, estrechamente vinculada a las necesidades del sector productivo y orientada al progreso de Chiapas.

Esta alianza busca generar sinergias que permitan diseñar programas de estudio y actividades de capacitación alineados con las demandas reales del mercado laboral, fortaleciendo así las oportunidades de empleo para los técnicos profesionales egresados del Conalep.