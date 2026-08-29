CNI de Agua Clara defiende la vida

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que la organización comunitaria, que es parte del Congreso Nacional Indígena (CNI) en la comunidad de Agua Clara, municipio de Salto de Agua, “se ha consolidado en un territorio donde la defensa de la tierra está profundamente vinculada con la defensa de la vida y la autonomía de los pueblos originarios”.

Agregó que “como parte de la Casa de los Pueblos, el CNI ha fortalecido sus vínculos con otros pueblos y comunidades que resisten y cuestionan los proyectos impuestos bajo el discurso del desarrollo, construyendo colectivamente alternativas basadas en la autonomía, el cuidado del territorio y la libre determinación de los pueblos”.

Comunicado

En un comunicado añadió que “el 22 de agosto, celebramos la vida y conmemoramos siete años de organización, resistencia y defensa comunitaria; siete años de cuidado del territorio y de la madre tierra frente a los megaproyectos impulsados por el Estado, así como ante la militarización y los actos de hostigamientos que han marcado a la comunidad desde 2019”.

El organismo, que preside el obispo Raúl Vera López, expresó que “para las y los integrantes del CNI de Agua Clara, las iniciativas representan un modelo de infraestructura que conlleva profundas fracturas del territorio, una creciente presión sobre los bienes naturales y una visión de desarrollo impuesta que desconoce las decisiones, los derechos y las formas de vida de los pueblos que históricamente habitan estas tierras”.

Abundó: “A estas amenazas se suman otros impactos relacionados con la extracción de materiales pétreos y la explotación de los bienes naturales de la región”.